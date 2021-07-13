Путин объяснил свое решение написать статью об Украине

Российский лидер Владимир Путин рассказал, что несколько месяцев размышлял над описанием статьи об Украине.

Владимир Путин объяснил, зачем написал статью об Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

"Название этого материала "статья" — это условное название, потому что это все-таки чуть побольше, чем статья. Это аналитический материал, основанный на исторических фактах, событиях, на исторических документах", — сказал глава государства.

Путин объяснил, что люди, занимаясь обычными делами, не думают о проблемах, которые упоминаются в статье. Идея написать статью об Украине у президента России возникла из-за сложившейся ситуации и отношений с "ближайшими родственниками и соседями".