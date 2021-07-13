Власти Гренландии вновь ввели ограничения из-за коронавируса

Власти Гренландии снова ввели ряд ограничительных мер из-за коронавируса после 13 случаев заражения.

В Гренландии во вторник ввели обязательное ношение защитных масок в общественных заведениях и транспорте. Об этом сообщили во вторник на телерадиокомпании KNR.

Количество разрешенных посетителей магазина сократили вдвое. В ресторанах можно принимать не более 20 гостей, если есть терраса, то на ней можно разместить еще 20 посетителей. Такое же правило распространяется и на посетителей в церкви. Ограничения введены до 16 июля. Местные власти допускают, что ограничительные меры могу быть продлены.