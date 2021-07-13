Дело отца экс-директора ФБК Жданова передали в суд

Дело отца Ивана Жданова было передано в суд. Соответствующую информацию передал его адвокат.

Жданов ранее являлся директором ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России).

Адвокат также сообщил, что отца Жданова перевели в областную больницу. Он добавил, что предварительное заседание будет назначено на следующей неделе, а суд пройдет в Нарьян-Маре.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России