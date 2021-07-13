Политолог Мартынов предрек Зеленскому скорый уход после отставки Авакова

Заявление об отставке главы МВД Украины Арсена Авакова может сигнализировать и о скором уходе с поста президента страны Владимира Зеленского.

Зеленскому можно отсчитывать время до Нового года. Аваков четко ориентируется в происходящем. Он сделал "элегантный финт", его "чутье" не раз спасало его карьеру. Об этом заявил директор института новейших государств Алексей Мартынов, пишет РИА Новости.

Мартынов отметил, что уход Авакова не тот случай, "когда крысы бегут с корабля". По его словам, политик покинул свою должность после личной беседы с представителем США. Аваков занимал пост главы МВД Украины с 2014 года.