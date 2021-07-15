Пушков: ультра-либералы в США готовы пренебречь мнением 73 миллионов человек

Глобальные сети, занимавшиеся политической цензурой во время последних президентских выборов в США, подвергаются за это критике во многих странах, однако в Великобритании и Америке их осуждают по противоположной причине.

Об этом в личном Telegram-канале пишет российский сенатор Алексей Пушков, рассуждая о контурах глобального либерального миропорядка, по поводу которого у некоторых еще остаются иллюзии.

«В то время, как в странах со свободным мышлением критикуют глобальные сети за политическую цензуру, закрытие аккаунтов Трампа, блокировку людей консервативных убеждений, приоретизацию либерального контента и т.д., в США и Британии их критикуют за недостаточно (!) агрессивный либерализм», — подчеркивает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ.

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Такие интернет-гиганты как Twitter, Facebook и тому подобные площадки открыто и даже демонстративно в ходе недавних президентских выборов в США подыгрывали демократам, удаляя со своих платформ миллионы подписчиков, посмевших усомниться в объявленных результатах подсчета голосов. Итак, например, была удалена целая группа под хештегом «Байден не наш президент», напоминает Пушков.

Но ультра-либералам этого мало. Они считают, что Facebook и другие социальные сети должны были удалить со своих платформ аккаунты всех пользователей, кто отдал свой голос за экс-президента США, республиканца Дональда Трампа, баллотировавшегося на второй срок. А речь идет ни много, ни мало, о 73 миллионах избирателей.

«И тогда было бы то, что нужно: сплоченная Америка в едином либеральном порыве! А 73 миллиона — величина, которой можно пренебречь. Таковы контуры глобального либерального миропорядка, если у кого еще остались иллюзии на сей счет», — заключает Алексей Пушков.

Напомним: президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года, когда проголосовали избиратели, после чего 14 декабря прошло голосование Коллегии выборщиков, а 6 января 2021 года точку в избирательной кампании поставил Конгресс США, объявивший победителем кандидата от Демократической партии США Джо Байдена.

Федеральное агентство новостей /

Однако 73 миллиона американских избирателей, проголосовавших за республиканца Дональда Трампа, не согласились с итогами выборов и 6 января ворвались в Капитолий, чтобы помешать конгрессменам подвести итоги выборов. По мнению экспертов и политологов, избирательная кампания 2020 года привела Америку к небывалому расколу.