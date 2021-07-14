Михеев напомнил, что русские, украинцы и белорусы вышли из одной колыбели

Три народа – русские, украинцы и белорусы – с этнической точки зрения практически ничем друг от друга не отличаются. Вся разница между ними только в том, что в разные исторические моменты они могли из политических соображений выступать друг против друга.

Такое мнение в эфире радиостанции «Вести ФМ» высказал известный российский политик и политолог Сергей Михеев, комментируя опубликованную ранее статью президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев».

«На самом деле, этнически эти три народа — русские, белорусы и украинцы — ничем друг от друга практически не отличаются. отличаются они только тем, что в разные эпохи они могли быть по разные стороны, то есть по политическим соображениям. По крови они абсолютно идентичны, — подчеркнул эксперт. — Второе, действительно они вышли из одной колыбели».

Напомним, выход статьи о единстве русского и украинского народов во время прошедшей 30 июня «Прямой линии» анонсировал российский президент Владимир Путин. Тогда же глава государства, отвечая на один из вопросов, заявил, что Украина не была внесена в список недружественных России стран, потому что недружественное отношение демонстрируют только власти этой страны, а простых украинцев он лично считает одним народом с русскими.

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Вскоре украинский президент Владимир Зеленский поспешил прокомментировать эти слова, заявив, что украинцы и русские это не один народ, а если бы это было так, то над Госдумой развивался бы украинский «желто-голубой» флаг, а в Москве «ходили бы гривны».

12 июля на сайте Кремля было опубликована статья Владимира Путина, в которой президент России приводит исторические факты, свидетельствующие о родстве о трех ветвей, на которые разделился древнерусский народ. При этом статья была опубликована на двух языках – русском и украинском.