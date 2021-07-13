«Это перебор». Непрошеная горбуша из России продолжает заполонять Норвегию

В Норвегии продолжают бороться с горбушей из России. На этот раз непрошенная рыба заполонила Финнмарк. Как отмечают местные жители, тихоокеанский лосось не просто вытесняет норвежские виды рыб, но и угрожает экологии региона: после нереста горбуша разлагается и загрязняет воду.

Как сообщили в Норвежском управлении по охране окружающей среды и вопросам климата и загрязнений, этим летом в Финнмарк горбуши пришло как никогда много. В настоящее время местные жители бросили все силы на то, чтобы очистить реку от рыбы. Впрочем, по мнению руководителя Охотничьего и рыболовного союза одной из деревень Норвегии Видара Исаксена, горбуша прочно обосновалась во многих реках — изгонять ее поздно.

«Мы обсуждали нашествие горбуши в 2017 и 2019 годах. Но то, что было тогда, ни в какое сравнение не идет с нынешним наплывом. Вторжение начинается как раз сейчас. И ее столько, что даже на корм собакам уже перебор», — отметил Исаксен.

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Эксперт добавил, что русский лосось поднимается по реке, а после нереста умирает и начинает гнить. Причем начинает разлагаться рыба еще при жизни, за что некоторые прозвали ее «зомбушей».

«Только представьте себе, как все это выглядит, когда тонны гнилой горбуши плывут вниз по реке, загрязняя воду. И мы понятия не имеем, какие последствия для экосистемы может иметь такая большая популяция горбуши», — посетовал Исаксен.

И. о. главы отдела рыболовства норвежского управления Лувиса Марие Ворхус полагает, что горбуша из России оказывает негативное влияние на те виды, которые исконно обитали в водоемах.

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«Мы знали, что ее [горбуши] будет много, но к такому мы не были готовы. Пришлось вызывать людей из отпусков», — отметила Ворхус.

По словам Исаксена, горбушу отлавливают тремя разными способами — с помощью рыбацких сетей, ловушек или извлекают рыбу из рыбоходов. Последние представляют собой конструкцию, за счет которой лосось поднимается вверх по водотоку. Его перекрывают, уровень воды падает, после чего рыбу можно вылавливать сетями.

По сведениям издания VG, журналисты которого присутствовали при процессе, в один день таким способом поймали 221 горбушу, а через два дня количество рыбы увеличилось до 1041, на следующий день стало 1090. И это только в одном месте реки.

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По мнению руководителя научно-исследовательской и консалтинговой компании «Экологические услуги на севере» Руне Муладаля, отчасти сократить рост популяции и снизить нагрузку на реки возможно, если реализовать коммерческий потенциал рыбы. Сегодня, по его словам, этот ресурс практически не используется.

«Я не хочу рассматривать ее как угрозу, здесь у нас есть профессиональные разногласия. Но это чужеродный вид, и ему не рады в норвежской природе, согласно норвежскому закону о биоразнообразии».

Перед властями региона стоит еще одна проблема — куда девать незваную горбушу. Сейчас руководство остановилось на экстренной мере и официально разрешило союзам и управлениям сбрасывать лосось море.

Ранее издание NRK сообщило о наплыве русской горбуши на Лофотенские острова. Эксперты прогнозировали, что нерест может вытеснить норвежского атлантического лосося в ближайшее время.