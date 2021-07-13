Российские врачи назвали причины боли в руке после вакцинации от COVID-19

Болевые ощущения могут возникать в руке после вакцинации от коронавирусной инфекции. Причину этого объяснили российские терапевты.

Дело в том, что на месте, куда ставят укол, скапливается большое количество вещества, отметил врач-терапевт Виктор Лишин. Требуется время, чтобы лекарство распределилось по организму, тогда концентрация на месте введения инъекции снизится, сообщает Ura.ru. Кроме того, в момент укола могут задеть нервное окончание.

Мнение коллеги поддержала терапевт Лариса Алексеева. Также она добавила, что у каждого пациента есть индивидуальный болевой порог. При этом если укол сделан правильно, то боли возникать не должны.