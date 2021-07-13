Гол украинца Ярмоленко претендует на звание лучшего на Евро-2020

Мяч игрока сборной Украины Андрея Ярмоленко может быть признан лучшим на 16-м чемпионате Европы по футболу.

Пресс-служба УЕФА на официальном сайте организации представила список из десяти претендентов на звание автора лучшего гола Евро-2020. В него попал мяч Андрея Ярмоленко, который украинский игрок забил в матче группового этапа против Нидерландов. Лучший гол чемпионата Европы определят болельщики. Проголосовать за понравившийся мяч можно на сайте УЕФА.

Чемпионат Европы проходил с 11 июня по 11 июля. Его победителем стала сборная Италии, обыгравшая в финальном матче Англию. Российская национальная команда не смогла выйти в плей-офф турнира.