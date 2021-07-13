Итогом переговоров Путина и Лукашенко стало сохранение цен на газ для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с президентом России Владимиром Путиным о сохранении старого тарифа для поставок газа в страну.

Соглашение предполагает сохранение действующих цен на уровне 128,5 доллара за тысячу кубометров газа. ТАСС передает, что тот же уровень цен будет прописан в договоре на 2022 год.

Кроме поставок голубого топлива руководители государств обсуждали кредитную поддержку, в которой нуждается Белоруссия из-за давления коллективного Запада. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что договоренности и по этому вопросу удалось достигнуть.