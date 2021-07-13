Бойцы ВСУ обстреляли из станковых гранатометов поселок Калиново в ЛНР

Бойцы ВСУ вновь нарушили режим перемирия и открыли огонь по Донбассу, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Вооруженные силы Украины с направления поселка Троицкое начали обстрел населенного пункта Калиново в ЛНР. Огонь велся из автоматических станковых гранатометов АГС-17. Бойцы ВСУ произвели десять выстрелов.

К настоящему времени отсутствует информация о жертвах среди населения и разрушениях инфраструктурных объектов.

Конфликт на востоке Украины продолжается с 2014 года. Обострение ситуации началось весной 2021 года. Бойцы ВСУ систематически обстреливают территории ЛНР и ДНР, нарушая установленные ранее Минские соглашения.