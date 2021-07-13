Гаспарян высмеял попытку Зеленского «обсудить исторические вопросы»

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому, который заявил, что готов обсудить исторические вопросы с российским лидером Владимиром Путиным, просто не хватит знаний, чтобы воплотить это желание.

Об этом в эфире радио Sputnik заявил политолог Армен Гаспарян, с юмором комментируя реакцию президента Украины на статью «Об историческом единстве русских и украинцев», автором которой является Владимир Путин.

Как заявил ранее Зеленский, в Киеве собираются прочитать статью российского лидера, которая опубликована на сайте Кремля на двух языках – русском и украинском, и подумать над ответом.

Также Зеленский отметил, что у него еще не было возможности детально изучить статью, но он ознакомился с ее отдельными местами и хотел бы обсудить их с российским коллегой при личной встрече.

«Приятно, что человек знает украинский язык, — заявил также Зеленский. — Я бы предоставил ему много материалов, которыми можно было бы воспользоваться в другой статье, в будущем».

instagram.com / @asgasparyan

Армен Гаспарян прокомментировал не только эти слова украинского лидера, но и его неоднократные заявления о желании лично встретиться с Владимиром Путиным.

«Для того, чтобы встреча прошла в конструктивном формате, Зеленскому для начала надо имплементировать «формулу Штайнмайера». Ему об этом сказала, в частности, (канцлер ФРГ) Ангела Меркель не так давно», — отметил политолог для начала.

Также Гаспарян добавил, что Зеленскому просто не хватит знаний, чтобы обсудить с Владимиром Путиным исторические вопросы, которые российский лидер затронул в своей статье.

«Зеленский, с этой точки зрения, вообще человек малообразованный. Поэтому мне не очень понятно, что он хочет там обсуждать. Если он хочет получить исторический урок, пусть приезжает. Если экономику, то ему давно говорили, что это можно обсудить. А если хочет обсудить Крым или Донбасс – разговора просто не будет», — подчеркнул эксперт.

Напомним, большая часть статьи Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» отведена под изложение русской истории, факты которой доказывают, что украинцы, белорусы и русские не просто являются наследниками Древней Руси, но и представляют собой один народ.