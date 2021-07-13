Задержанного корреспондента RT в Багдаде отпустили

Задержанного во вторник корреспондента RT Arabic в Багдаде отпустили, сообщила руководитель канала.

Журналиста телеканала RT Ашрафа аль-Аззави задержали силы безопасности Ирака. Его отвезли в неизвестном направлении. Во время задержания было опечатано оборудование в офисе агентства, сообщает глава RT Arabic.

Предполагается, что его обвиняют в истечении срока действия разрешения на работу. Правозащитники репортера и наблюдательный совет по вопросам свободы прессы в Ираке требовали его немедленного освобождения.