ФБР проследит за ходом расследования гибели француза после полицейской облавы

Широкий общественный резонанс вызвало дело о гибели 24-летнего Стива Майя Канисо, чей труп выловили из реки Луара спустя месяц после его исчезновения.

Обстоятельства его смерти, которые стали известны совсем недавно, позволяют утверждать, что трагическая гибель молодого человека произошла по вине полиции города Нант.

Напомним, Канисо бесследно исчез после музыкального фестиваля в 2019 году. Было установлено, что он погиб в результате падения в реку в ночь с 21 на 22 июня. Изучив данные со смартфона Канисо, следствие выяснило, что время и место его смерти совпадало с полицейской операцией по разгону несанкционированной властями дискотеки, в ходе которой правоохранители применили слезоточивый газ и грубую силу.

Таким образом, всплыла важная информация, которая с уверенностью позволяет говорить о том, что гибель молодого француза произошла из-за полицейского произвола. Более того, к делу были приобщены показания троих потерпевших, также пострадавших от действий правоохранителей, пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).

"На этой неделе следствие направило обвинения, которые могут привести к задержанию шести физических и двух юридических лиц", — заявил прокурор Ренна Филипп Аструк.

Специалисты российского Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) заинтересовались расследованием гибели Стива и направили официальные запросы правительству Франции с требованием предоставить имеющиеся данные по этому резонансному делу.