Денис Монастырский претендует на пост главы МВД Украины

Председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский может занять пост главы МВД Украины.

Министр внутренних дел страны Арсен Аваков ушел в отставку. Глава МВД подал прошение, которое Рада может рассмотреть уже 15 июля. Денис Монастырский стал претендентом на пост министра внутренних дел Украины.

Арсен Аваков получил должность главы ведомства после государственного переворота 2014 года. Министр написал заявление об отставке, о чем 13 июля сообщили журналисты.