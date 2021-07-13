The Sun: Россия скоро испытает «чудовище», способное разрушить города США

Уже в следующем году в России может начаться серийное производство гиперзвуковых ракет «Циркон» и «Сармат». Сейчас Минобороны РФ готовится к заключительным испытаниям этого «смертоносного» оружия.

Журналисты The Sun не скрывают эмоций: они называют ракетные комплексы «чудовищами», способными не только уничтожить надводные и наземные цели, но и долететь до американских городов.

В мае член коллегии Военно-промышленной комиссии Владимир Поспелов сообщил РИА Новости, что РФ завершает испытания «Циркона», который будет использоваться на подлодках и кораблях. Он добавил, что ракета может поступить на вооружение в ближайшей перспективе.

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«Циркон» способен развивать скорость до 9,8 тыс. километров в час, а его максимальная дальность составляет от 290 до 997 км. Хотя, по некоторым данным, истинная дальность ракеты может достигать 2 тыс. Эксперты обратили внимание, что в случае ядерного конфликта это оружие способно уничтожить города, находящиеся на побережье США.

Не меньшую опасность представляет 188-тонный «Сармат», который американцы окрестили самым большим в мире чудовищем в ядерном арсенале России. Заключительный этап испытаний ракеты намечен на осень. В 2022 году «Сармат» уже могут принять на вооружение.

Ранее фрегаты Черноморского флота «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» провели в Черном море учения по уничтожению отряда кораблей условного противника. Уточняется, что командиры фрегатов должны были максимальным ходом следовать в район нахождения оппонентов, чтобы определить их дальнейшие действия.