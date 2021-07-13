Красноярский суд удовлетворил ходатайство об аресте имущества Быкова

Центральный суд Красноярска арестовал имущество бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого по делу в подстрекательстве к совершению убийства по найму в 2005 году.

Арест наложен на имущество на общую сумму более 50 млн рублей. Среди них: земельный участок площадью более 17 тыс. кв. м, на котором расположен незарегистрированный трехэтажный коттедж, земельный участок площадью более 5 тыс. кв. м и расположенный на нем гостевой дом площадью более 900 кв. м, нежилые здания общей площадью более 900 кв. м, расположенные в селе Гляден Емельяновского района, заявили в пресс-службе краевого ГСУ СК РФ.

Быков осенью 2004 года предложил знакомому убить бизнесмена Андрея Неколова. Мужчина дал согласие на совершение преступления за 50 тыс. долларов. Утром 18 января 2005 года бизнесмена Неколова убили в центре Красноярска. В его теле нашли четыре следа от пуль.