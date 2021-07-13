Польша готова забыть про конфликт с РФ ради АЭС в Калининграде

Польша собирается вместе с Венгрией вложить средства в строительство российской АЭС в Калининграде, и ради выгодной сделки готова даже на какое-то время отказаться от русофобии.

Об этом сообщает издание Baltnews, напоминая, что Литву, Латвию и Эстонию после отключения от энергокольца БРЭЛЛ ждет дефицит электроэнергии. Однако инициатива польской компании может дать странам Балтии шанс приобретать электроэнергию через страну Евросоюза, хотя эта энергия по-прежнему будет произведена в России.

Польша выразила готовность инвестировать средства в достройку Балтийской атомной электростанции, которая расположена в Калининграде и с 2013 года остается в замороженном состоянии.

На это Польша готова пойти, забыв о своей русофобской позиции, однако при этом Варшава продолжает критиковать любые действия России на международном поле, а также саботирует введение в эксплуатацию нового российского газопровода «Северный поток – 2» и отказывается от использования российского газа.

«Сейчас мы все еще получаем наибольшую, львиную долю газа из России. Это долгосрочный контракт, от которого мы откажемся к концу 2022 года», — приводит издание слова уполномоченного польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, сказанные им в эфире Польского радио.

Эта позиция, однако, не мешает Варшаве инвестировать средства в калининградскую Балтийскую АЭС, а в дальнейшем использовать российский мирный атом. Таким образом польские политики и бизнесмены в очередной раз продемонстрировали свое двуличие, которое было отчетливо видно уже в том, как Польша повела себя в вопросе закупок российского угля.

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«Российская доля всего импортного угля в Польшу составила 67% в 2019 году и 72,5% в 2018 году. В 2020-м Варшава тоже закупала этот ресурс у Москвы в рекордных количествах. За первые три квартала прошлого года в Польшу поступило 8,86 миллиона тонн импортного угля, из которых 6,25 миллиона тонн были российскими», — сообщает Baltnews.

При этом отмечается, что в общем объеме польской электрогенерации доля угля составляет 80%. Поэтому очевидно, что решение финансировать Балтийскую атомную электростанцию в Варшаве было принято не просто так.

Однако это вовсе не значит, что Польша хочет отказаться от русофобской риторики и помириться с Москвой. Варшава не изменит свою идеологическую повестку, но к сотрудничеству с Россией ее подталкивает Еврокомиссия.

Проект калининградской АЭС, находящейся в замороженном состоянии, представляет большую важность для целого ряда европейских стран, так как после его реализации пользоваться электроэнергией смогут прибалтийские государства, которые к 2025 году планируют отключится от энергокольца БРЭЛЛ.