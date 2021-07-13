Корабль на воздушной подушке "Бора" готовится к возвращению в Черноморский флот

Специалисты начали тестирование ракетного корабля на воздушной подушке "Бора" после его ремонта.

Корабль проходил цикл обслуживания на 13-м судоремонтном заводе в Севастополе. В настоящий момент корабль вышел в море на ходовые испытания, говорится в сообщении пресс-службы предприятия. "Бора" на протяжении шести лет находился в доке на ремонте. Сроки завершения всех проверок не указываются.

Сотрудники завода планируют вернуть корабль в состав Черноморского флота к Дню ВМФ 25 июля. Предположительно, в ЧФ может вернуться и аналогичный корабль "Самум", также находящийся на 13-м СРЗ.

Оба судна относятся к проекту 1239 "Сивуч". Они вооружены противокорабельными ракетами "Москит", зенитными установками "Оса-М", одной 76-мм пушкой и двумя артиллерийскими установками АК-630.