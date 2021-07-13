УЕФА расследует инциденты с участием английских фанатов в финале Евро-2020

Дисциплинарный комитет УЕФА выдвинул обвинения Футбольной ассоциации Англии (FA) из-за ряда инцидентов с фанатами в финале Евро-2020.

Пресс-служба УЕФА на официальном сайте сообщила, что организация назначила инспектора по этике и дисциплине для проведения расследования событий с участием болельщиков сборной Англии во время финала Евро-2020. Против FA выдвинуты обвинения по четырем пунктам. Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит бросание посторонних предметов на поле, появление на газоне болельщиков, неправомерное поведение зрителей во время исполнения гимнов, а также использование пиротехнических средств.

Финал Евро-2020 прошел на стадионе "Уэмбли". Игра завершилась поражением сборной Англии от Италии в серии послематчевых 11-метровых ударов.