Руководство ПСЖ не будет предлагать контракт Лионелю Месси

Французский "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) отказался от возможности подписать форварда испанской "Барселоны" Лионеля Месси в текущее трансферное окно.

Месси принял решение пролонгировать соглашение с "блауграной" до 30 июня 2023 года, сообщает La Parisien. Ранее боссы "Пари Сен-Жермен" во главе с президентом команды Нассером Аль-Хелаифи размышляли над целесообразностью отправить контракт капитану сборной Аргентины, однако эта идея больше не обсуждается.

Лионель Месси в прошлом сезоне сыграл в общей сложности 35 матчей в составе "Барселоны", в которых отличился забитыми мячами 30 раз. Звездный нападающий 11 июля выиграл свой первый трофей с национальной сборной Аргентины.