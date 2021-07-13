Кадры сопровождения самолета ВВС США Aries российским Су-30 появились в Сети

Видеозапись с сопровождением самолета-разведчика ВВС США над Черным морем была опубликована Национальным центром управления обороной (НЦУО) России.

Российские средства контроля обнаружили цель в воздушном пространстве над Черноморским регионом. В воздух был оперативно поднят истребитель Су-30. Целью оказался самолет радиоэлектронной разведки Lockheed EP-3 Aries. Пилот Су-30 зафиксировал на видео полет американского авиаборта.

Спустя некоторое время разведывательный самолет изменил курс и удалился от России. Нарушения государственных границ России не произошло, уточнили в НЦУО. После сопровождения Су-30 благополучно вернулся на аэродром базирования.

Российские Су-30СМ и Су-27 ранее также проводили перехват аналогичного самолета ВВС Соединенных Штатов над Черным морем. Инцидент произошел 11 июля.