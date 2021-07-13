Наследие эпохи. Смогут ли преемники Меркель отстоять интересы ФРГ перед США

В четверг, 15 июля Ангела Меркель совершит свой последний визит в Вашингтон в качестве главы кабмина ФРГ. В сентябре в Германии пройдут выборы в бундестаг, после которых и определится преемник «вечного канцлера».

В числе наиболее вероятных кандидатов на высший пост называют председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Армина Лашета и лидера партии «Союз 90/Зеленые» Анналену Бербок.

В каком направлении новый канцлер поведет Германию, серьезно заботит США. Однако куда более волнительный вопрос для американцев — какое наследие ему оставит фрау Меркель и как это отразится на американо-германских отношениях.

wikipedia.org / Пресс-служба Президента России

Зачем нужна встреча?

Эксперты американского издания The National Interest выразили уверенность, что после ухода с занимаемого поста Меркель будет иметь ограниченное влияние на политику немецкого руководства. Однако некоторые инициативы Меркель уже встречают противодействие: в июне канцлер предложила провести саммит ЕС с президентом России Владимиром Путиным, однако порядка десяти лидеров государств не одобрили эту идею.

Bloomberg поспешил окрестить произошедшее «редким публичным поражением» канцлерин на посту. В свою очередь Меркель пояснила, что после встречи Путина и Джо Байдена в Женеве Евросоюзу также необходимо установить диалог с Москвой.

«Американскому президенту Джо Байдену недостаточно поговорить с президентом России. Я это очень приветствую, но Европейский союз также должен установить формат для переговоров», — объяснила она.

kremlin.ru / Администрация президента России

Своеобразной победой для ФРГ и России стал отказ администрации Байдена от санкций по газопроводу «Северный поток — 2». В мае Белый дом принял решение не вводить новые ограничения против компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG и ее руководителя Маттиаса Варнига.

Причину такого неожиданного шага со стороны Вашингтона эксперты видят в желании американского лидера восполнить ущерб, нанесенный германо-американским отношениям во времена правления его предшественника Дональда Трампа.

Последний рассматривал Меркель больше как противника, нежели союзника. Поэтому грядущая встреча Байдена и канцлерин призвана символически показать, что «Америка вернулась», а вместе с ней и дипотношения между двумя государствами.

Федеральное агентство новостей / pixabay.com / Capri23auto

«США нуждаются в Германии для их долгосрочной политики в отношениях с Россией и Китаем, и президент Джо Байден поставил эти более крупные стратегические приоритеты выше тактических, которые шли с ними вразрез», — объяснили эксперты NI.

Наследие Меркель

За 16 лет нахождения у немецкого руля фрау Меркель показала себя «осторожным и рациональным» лидером, что позволило ей «удержать Европу вместе» в разгар Brexit, во время кризисов в еврозоне и ситуации вокруг России и Украины, утверждают американские аналитики. Кроме того, при ней в США сменилось четыре президента, с каждым из которых она вела переговоры.

«Меркель вела Германию к тому, чтобы стать более уверенным и действительно уважаемым лидером на мировой арене. Но она не стремилась коренным образом изменить консенсус в Германии, особенно по вопросам оборонной политики», — говорится в статье.

bundeskanzlerin.de / Официальный сайт канцлера ФРГ

С уходом Меркель бундестаг лишится и ее колоссального политического опыта — независимо от того, какая коалиция будет править бал в немецком парламенте, констатировали эксперты. Ни Лашет, ни Бербок не могут похвастать столь длительной работой с непростой вашингтонской политикой.

По сведениям издания, США ожидают от Германии готовности бороться против вызовов — от климата и здравоохранения до нового геополитического расклада из-за возросших «угроз» со стороны Китая и России. При этом важно сохранить демократические ценности и институты.

Будет ли новоизбранное немецкое руководство сотрудничать с этими ожиданиями — пока неизвестно. Впрочем, правительство без Меркель, вероятно, не будет значительно отклоняться от намеченного годами курса. Хотя бы потому, что он в значительной степени был синхронизирован с немецкой общественностью, полагают в NI.

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Лашет дал четко понять, что продолжит меркелевскую линию по отношению к Пекину и Москве, а Бербок, вероятно, сделает упор на более жесткую позицию по правам человека. Однако ни один из них не заинтересован в пересмотре параметров безопасности.

На грядущей встрече канцлерин попытается пролить свет на то, как немецкие лидеры будут подходить к этим вопросам, а Байден, в свою очередь, изложит собственные стратегии.

«Ответы, недавно обсуждавшиеся на саммитах G7 и НАТО, стали прелюдией к политическим решениям, которые еще предстоит принять. Они нуждаются друг в друге, но меньше, чем во время холодной войны, и по-разному. Таким образом, хотя отношения явно сильнее, чем были при Трампе, старая Америка не вернулась, и немцы это знают», — считают обозреватели.

В мае Меркель подтвердила, что не собирается занимать политические должности после окончания срока ее канцлерских полномочий в сентябре 2021 года. В 2018 году она оставила должность председателя ХДС, но осталась на высшем посту.