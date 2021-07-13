Власти Тувы вводят новые антиковидные ограничения

Учреждения общественного питания начнут работать только навынос, а работа общественного транспорта не будет осуществляться в выходные дни.

Соответствующее заявление сделали в пресс-службе правительства региона по итогам заседания оперштаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Новые правила коснутся и заключения браков в органах ЗАГС — церемонии бракосочетания нужно будет передвинуть на более поздний срок.

Кроме того, скульптурный объект "Центр Азии" закрывается для посещения. На данный момент в республике не работают детские игровые и развлекательные комнаты, компьютерные залы, аттракционы для детей, кроме тех, которые установлены на открытом воздухе.