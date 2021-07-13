«Аристократы духа»: Понасенков предрек легализацию однополых браков в России

Известный историк Евгений Понасенков выразил уверенность, что рано или поздно в России узаконят однополые браки. Он отметил, что российские граждане должны чувствовать себя людьми, хотя подчеркнул, что выступает против заключения брачного союза в любом виде.

«Я выступаю за то, чтобы все граждане нашей страны чувствовали себя людьми и могли вступать в браки, естественно, и однополые. Другое дело, что я сам лично против любых браков — и двуполых, и однополых. Любовь должна быть более свободной. Но если два гражданина хотят жить вместе, если у них любовь, то это их дело, и никакое общество не имеет права портить им жизнь», — заявил Понасенков корреспонденту «Политики Сегодня».

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию легализовать однополые союзы. Так в Страсбурге отреагировали на жалобу трех однополых российских пар, которым отказали в оформлении брака. Суд счел такое решение нарушением 8 статьи Европейской конвенции, закрепляющей право на уважение частной и семейной жизни.

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ЕСПЧ призвал Москву признать и защитить отношения обратившихся в орган россиян в соответствии с внутренним законодательством. При этом выбор наиболее подходящей формы регистрации однополого союза останется за государством-ответчиком.

Понасенков напомнил, что в Древней Греции однополые отношения поощрялись на государственном уровне, а в православии существовало такое понятие как «адельфопоэзис» — церковный брак между мужчинами. Причем в восточной христианской церкви эта традиция сохранялась дольше, чем на Западе.

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«У нас это [однополые браки — прим. ред.] будет, мы к этому сто процентов придем. Я против левачества, но в данном случае это не левачество, это как раз и есть традиция. <…> Но не надо путать свободы и влюбленность людей с движением ЛГБТ. Не надо делать субкультуру и не надо себя загонять в гетто. А свобода должна быть. Я бы сказал, аристократы духа — это правильно», — рассуждает Понасенков.

Собеседник издания обратил внимание, что в России при этом есть большое количество чиновников, которые официально борются с однополой любовью, однако в действительности сами «живут в однополом партнерстве».