США не заметили конца однополярного мира и пытаются действовать по старым принципам, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

Российская Федерация является самодостаточной страной. От США ей необходимо только одно — уважение, подчеркнул Шугалей. Он выразил согласие со словами посла России в Соединенных Штатах Анатолия Антонова. Дипломат подчеркнул, что взаимное уважение является основой для построения доверительных отношений.

Россия может обеспечить себя абсолютно всем без постороннего вмешательства, передает слова социолога ФАН. Он призвал Вашингтон признать крах однополярного мира на фоне усиления роли РФ.

"США привыкли, что все от них зависят, что они управляют миром. Но однополярного мира больше не существует", — напомнил Шугалей.

Соединенные Штаты отказываются принять очевидное. Однако рано или поздно Белый дом окончательно смирится со сложившейся ситуацией, подвел итоги глава Фонда.