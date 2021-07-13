Столица России, Москва, в очередной раз попала в финал международной премии Intelligent Community Awards.

Экспертное жюри оценивало уровень развития городской инфраструктуры среди участников соревнования. Всего для этого отобрали 21 город из восьми стран мира. Помимо Москвы в топ-7 финалистов попали города из Канады, Австралии, Вьетнама и Бразилии, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, обладателя премии объявят уже этой осенью. В рамках конкурса российская столица представила проект городской сети Wi-Fi, а также различные образовательные и социальные электронные проекты, благодаря которым Москву признали одним из самых умных городов мира.