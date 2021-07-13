"Краснодар" интересуется нападающим итальянской "Специи" Нзоле

Форвард итальянского футбольного клуба "Специя" Мбале Нзоле попал в сферу интересов "Краснодара".

Уроженец Анголы в прошлом сезоне вместе с дебютантом чемпионата Италии занял 15-е место. Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг уже пообщался с итальянскими коллегами по поводу возможной суммы трансфера, если владелец клуба Сергей Галицкий даст добро на совершение сделки, сообщает "Спорт-Экспресс".

Мбале Нзоле в предыдущем сезоне Серии А забил 11 голов, а также записал на свой счет три голевые передачи. Трансферная стоимость футболиста оценивается примерно в 4 млн евро.