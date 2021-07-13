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Пушков объяснил, почему ЕСПЧ не может обязать Россию признать однополые браки

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Пушков объяснил, почему ЕСПЧ не может обязать Россию признать однополые браки

Член Совета Федерации Алексей Пушков возмутился попытке Европейского суда по правам человека навязать РФ принятие однополых браков. В своем Telegram-канале политик заявил, что заставить регистрировать браки представителей ЛГБТ-сообщества европейцы не могут не только Россию, но даже страны самого ЕС, такие как Венгрия и Польша.

Ранее в ЕСПЧ обратились три однополые пары, которые пожаловались на то, что в российских ЗАГСах им отказывают в официальном оформлении отношений. Суд усмотрел в этом нарушение права на уважение частной и семейной жизни и постановил зарегистрировать браки, предоставив государству-ответчику возможность самостоятельно выбрать лишь подходящую форму регистрации.

«Это лишь форма давления, которая не будет иметь последствий. Тем более, после принятия поправок в Конституцию, отвергающих произвольные и политизированные трактовки обязательств России перед Советом Европы», – написал Пушков.

Сенатор указал на то, что в ЕСПЧ часто забывают о том, что являются правовым, а не политическим институтом. А также обвинил европейский суд в продвижении ценностей западной «либеральной элиты».