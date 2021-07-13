Правоохранители рассказали, как убедили иркутянина не сбрасывать сына с балкона

Сотрудники правоохранительных органов рассказали, как им удалось предотвратить трагедию и убедить иркутянина не сбрасывать ребенка с 14-го этажа.

Очевидцы обратились в дежурную часть и сообщили, что мужчина вылез на внешнюю сторону балкона, держа в руках маленького сына. Он угрожал, что сбросит мальчика вниз, если его супруга не приедет для разговора.

Стражи порядка разыскали женщину и привезли на место происшествия. На ее лице были видны следы побоев, несколько дней назад она обращалась в полицию.

Вразумить горе-отца помогли соседи, которые начали разговаривать с ним через балкон. После этого к операции подключился профессиональный психолог, спасатели и инспекторы ПДН, которые убедили мужчину не совершать необдуманных поступков.

"Отрабатывалось множество различных вариантов, но самое главное было не допустить трагедии и причинения тяжких повреждений несовершеннолетнему", — сообщил начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Иркутской области Герман Струглин.

Когда иркутянин согласился отпустить ребенка и открыл дверь, его задержали сотрудники уголовного розыска и Росгвардии, сообщает телеканал "360".