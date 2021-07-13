Марцинкевич оценил техническую возможность поставки водорода по трубам «СП–2»

Реализация водородных проектов, в том числе и тех, которые рассматривает в качестве возможных руководство компании Nord Stream 2 – оператора нового российского газопровода «Северный поток – 2», связана с рядом серьезных сложностей.

Об этом в интервью интернет-изданию Baltnews рассказал главный редактор информационного портала «Геоэнергетика.ru» Борис Марцинкевич.

«У "Газпрома" уже подписаны меморандумы с компаниями Wintershall Dea и Uniper о том, чтобы приступить к разработке технико-экономического обоснования строительства завода по производству водорода в том районе Германии, куда приходят трубы "Северного потока"», — отметил эксперт.

При этом он добавил, что в меморандуме использована формулировка «голубой водород», а значит речь идет о поставках водорода, который в процессе производства был очищен от углеродного следа.

По словам эксперта, чистый водород практически невозможно поставлять по уже имеющимся у России трубопроводам, так как водород является слишком химически активным элементом и его прокачка приведет к так называемому водородному охрупчиванию, то есть сделает трубы непригодными для дальнейшей эксплуатации.

Но трубы выдержат транспортировку водорода, если в него будет добавлен метан, и сейчас как раз выясняется, какое количество метана необходимо добавлять. Когда эта задача будет решена, станет ясна цель строительства нового завода.

После того, как водородно-метановая смесь будет доставлена в Германию, там из нее выделят чистый водород для использования его в качестве топлива, рассказал Марцинкевич.

Федеральное агентство новостей /

Но еще одну серьезную и ресурсозатратную проблему, по словам эксперта, представляет собой хранение водорода. Это объясняется тем, что хранить данный вид топлива в жидком виде или под высоким давлением чрезвычайно дорого, поэтому наилучшим решением будет использовать водород сразу же после его выработки.

«Смесь метана и водорода позволяет это делать. Необходимо размещать объекты, потребляющие водород с объектами, производящими его. Возле сухопутного продолжения "Северного потока – 2" можно ставить предприятия, которые будут выделять водород из смеси с метаном и сразу отправлять его на потребление. На сегодняшний день идея выглядит именно таким образом», — объяснил эксперт.

Также Борис Марцинкевич рассказал, что с экономической точки зрения производство водорода менее выгодно, чем производство природного газа, так как оно дороже, а его использование в качестве топлива связано со сложностями.