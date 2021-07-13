Послать в то место. Милонов оценил требование ЕСПЧ узаконить однополые браки в России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отреагировал на жалобу нескольких однополых пар из России, которым не разрешили оформить отношения на официальном уровне. Суд решил, что отказ России регистрировать нетрадиционные пары является нарушением восьмой статьи Европейской конвенции о правах человека (уважение частной и семейной жизни). В итоге ЕСПЧ постановил, что Россия обязана обеспечить защиту прав пожаловавшихся пар. При этом способ регистрации нетрадиционных отношений России «разрешили» выбрать самостоятельно.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» раскритиковал решение Европейского суда и объяснил, как России следует реагировать на эту ситуацию.

«Послать ЕСПЧ туда, в то место, где ЕСПЧ сейчас стало настолько ценным. Россия нигде не подписывала обязательства по легализации однополых каких-то отношений. Мы не считаем это в принципе отношениями и браками. Легализовывать здесь нечего. Отсутствует сам прецедент брака», — сказал депутат.

Он добавил, что брак возможен только между мужчиной и женщиной, которые и образуют семью, а все остальные формы отношений никогда не рассматривались и остаются неприемлемыми.

«После принятия поправок в Конституцию мы смело можем оградить права наших граждан, которые могут быть нарушены исполнением требований так называемого ЕСПЧ. Конституция дает нам право не выполнять указы ЕСПЧ на абсолютно законных основаниях», — подытожил Милонов.

Недавно российские журналисты создали масштабный проект, в рамках которого изучают методы пропаганды ЛГБТ среди подростков в России. Авторам проекта уже удалось выяснить, что одним из самых популярных источников пропаганды является известная соцсеть TikTok.