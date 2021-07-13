Захарова осудила Зеленского за дикую логику по языковому вопросу

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала слова президента Украины Владимира Зеленского о языке.

Ранее украинский лидер сообщил, что трудно "найти справедливость" в вопросе языка, поэтому лучше не говорить на эту тему.

По мнению Захаровой, логика Зеленского является дикой и антидемократичной. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

"Страшно, что этот же принцип киевский режим экстраполирует на все сферы жизни. Сложно найти справедливость — не надо поднимать вопрос", — отметила дипломат.

Она добавила, что украинская власть осознанно принимает несправедливые решения, которые лишь осложняют уже имеющиеся проблемы.