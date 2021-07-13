В Костромской области ввели обязательную вакцинацию против COVID-19

Главный санитарный врач Костромской области Александр Кокоулин выпустил постановление об обязательной вакцинации в регионе.

Таким образом, привиться против коронавируса необходимо работникам общественного транспорта, торговли и общепита, также сотрудникам лагерей и санаториев, МФЦ. Врачам, учителям и тем, кто работает в сфере ЖКХ и энергетики, специалистам культурно-зрелищных и досуговых организаций тоже нужно пройти вакцинацию.

Сайт 360tv.ru ранее передавал, что представитель Кремля Дмитрий Песков посчитал эффективными меры против распространения коронавируса в России. Он заявил, что российская система борьбы с COVID-19 показала свою эффективность.