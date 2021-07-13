Захарова раскритиковала Зеленского за антидемократичность

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского за нежелание решать проблемы в своей стране.
Дипломата возмутило заявление украинского президента, которое он сделал во время общения с журналистами на конференции «Украина 30. Гуманитарная политика».
«Я считаю, что в вопросе языка найти справедливость сложно, и я считаю, что самым справедливым будет не поднимать этот вопрос», — сказал Зеленский.
Захарова в своем Telegram-канале отметила, что подобный же принцип киевский режим распространяет на все сферы жизни.
«Сложно найти справедливость — не надо поднимать вопрос. При этом решения принимаются осознанно несправедливые, что осложняет имеющиеся и порождает новые проблемы. Дикая логика, антидемократичная», — написала дипломат.