Вратарь сборной Португалии Патрисиу подпишет контракт с "Ромой"

Голкипер английского "Вулверхэмптона" и сборной Португалии Руй Патрисиу прилетел в Италию для прохождения медицинского осмотра.

Футболист в ближайшие часы должен заключить контракт с "Ромой". На приглашении Патрисиу настаивал лично главный тренер "волков" Жозе Моуриньо, который прекрасно знаком с игрой голкипера. Информацию о прохождении медицинского осмотра для "Ромы" написал авторитетный итальянский спортивный журналист Николо Скира в своем Twitter-аккаунте.

Руй Патрисиу является воспитанником лиссабонского "Спортинга". За "львов" португалец отыграл 12 лет, после чего отправился в Англию, где подписал соглашение с "Вулверхэмптоном". Трансферная стоимость футболиста оценивается в 10 млн евро.