Голландский производитель полупроводников Nexperia, принадлежащий китайскому холдингу Wingtech, который получает поддержку от правительства КНР, приобрел 100-процентный контроль над крупной британской фабрикой Newport Wafer Fab по производству высокотехнологичных микрочипов в Южном Уэльсе, сообщает Breitbart.

У британского завода из-за пандемии накопились долги перед банками и правительством Уэльса (около 40 млн евро). По данным СМИ, производителя микрочипов заставили продать свои активы, чтобы расплатиться с долгами, так как в 2019 году китайская Nexperia стала практически главным акционером завода, а подписанный тогда контракт с новым инвестором предусматривал продажу активов, если Newport Wafer Fab не выполнит свои обязательства по выплатам дивидендов.

Перед китайским поглощением Newport Wafer Fab обратился к британскому правительству с призывом вмешаться и помочь найти альтернативные источники финансирования. Тем не менее, просьбу проигнорировали.

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Продажа британского производителя китайскому собственнику вызвала волну негодования и у членов парламента, которые обвиняют министров и правительство в том, что те закрывают глаза на попытки коммунистической страны стать монополистом на рынке микропроцессоров.

«Крупнейшее в Великобритании производство полупроводников будет передано в руки структуры из страны, имеющей опыт использования технологий для создания геополитических рычагов», — негодует председатель парламентского комитета по иностранным делам Том Тугендат.

Также были подняты вопросы о том, почему не был использован недавно принятый закон в Великобритании об защите национальной безопасности и инвестициях.

«Допустить такие перемены - значит создать угрозу безопасности страны <...> я надеюсь, что сделка будет в срочном порядке пересмотрена в соответствии с нашим законодательством», — заявил председатель организации Hong Kong Watch Бенедикт Роджерс.

Ранее американские коммунисты призвали к роспуску НАТО, а также к капитуляции США перед Китаем.