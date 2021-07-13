Полузащитник ЦСКА Влашич дал согласие на переход в итальянский "Милан"

Полузащитник московского ЦСКА и сборной Хорватии по футболу Никола Влашич может перейти в "Милан" до конца этой недели, сообщает итальянский журналист Марко Рамиккья.

Единственным вопросом остается сумма, которую должен выплатить "Милан" московским "армейцам". Генеральный директор "россонери" Иван Газидис сообщил своим коллегам о готовности взять Влашича в аренду с обязательным последующим выкупом за 18 млн евро. Российская сторона не хочет проворачивать такую сделку и готова отпустить хорвата только на полноценной основе.

Никола Влашич выступает за московский ЦСКА с 2018 года. Хорват провел в составе "армейцев" 81 матч, в которых забил 28 мячей. Он уже дал согласие на переход в итальянский "Милан".