Московский ЦСКА подписал контракт с Алексеем Шведом

Руководство баскетбольного клуба ЦСКА достигло принципиальной договоренности о подписании контракта с разыгрывающим Алексеем Шведом.

Россиянин на протяжении последних сезонов выступал в составе подмосковных "Химок", с которыми в прошлом году стал чемпионом России. Швед неоднократно признавался самым ценным игроком года в Евролиге.

На счету российского разыгрывающего также самый высокий процент попаданий трехочковых бросков в сильнейшем баскетбольном турнире Старого света. Пресс-служба ЦСКА в ближайшее время официально объявит о заключении однолетнего контракта с экс-игроком "Химок". О договоренности сообщил портал Eurostavka.