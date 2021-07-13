Командир американского эсминца рассказал о сигнале, который дали России на учениях НАТО

НАТО и Украина на протяжении двух недель проводили учения Sea Breeze в Черном море. В ходе учений были задействованы около 30 военных кораблей и 40 болевых самолетов. Sea Breeze завершились несколько дней назад, а заключительной точкой стал особый сигнал для России. Такое заявление сделал командир американского эсминца USS Ross Джон Д. Джон, пишет турецкое издание Hürriyet.

По словам военного, основной целью отработки военных маневров было улучшение взаимодействия техники и личного состава участвующих в Sea Breeze стран. Однако другой интерес учений заключался в том, чтобы показать всему миру и России, что Черное море — для всех.

«Мы хотели показать всем, международному сообществу, что ни одна страна не может присваивать себе Черное море или международные воды. Эти воды принадлежат международному сообществу, и мы стремимся к обеспечению доступа всех стран к этим водным путям», — заявил Джон.

Американец также отметил, что учения стали «решительным доказательством» преданности стран-участниц к поддержке безопасности и стабильности в Черном море.

wikipedia.org / Federal Government - US Navy

Sea Breeze 2021 года считают самыми масштабными за всю историю их проведения, а характер учений оценивают скорее как агрессивный, нежели оборонительный. Военный эксперт Виктор Литовкин считает, что военно-морскими учениями Соединенные Штаты хотели показать себя «хозяевами Черного моря и всего мира».

Министерство обороны России пристально наблюдало за Sea Breeze, кроме того Вооруженные силы РФ организовали свои тренировочные стрельбы в этих же водах и на юго-западе страны. В процессе тренировки была задействована боевая авиация и ракеты большой дальности.

Предосторожность России объясняется скандалом, который произошел в прошлом месяце. В территориальные воды страны близ берегов Крыма вторгся британский эсминец Defender. Он игнорировал требования сменить курс и российскому патрульному кораблю пришлось открыть предупредительный огонь. После этого судно Ее Величества все же сменило курс. Ситуацию признали провокацией как в РФ, так и в мировом сообществе.