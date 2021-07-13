Три часа прошло с момента начала переговоров президентов России и Белоруссии

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его белорусским коллегой Александром Лукашенко идут уже три часа.

Мероприятие проходит в Санкт-Петербурге. После основной части переговоров главы государств провели рабочий обед и вновь удалились продолжить диалог. Стоит отметить, что пресс-конференция после окончания встречи не предусмотрена.

Помимо развития двусторонних отношений спикеры обсуждают продолжающееся санкционное давление на Белоруссию. В частности, речь идет о мерах противодействия.