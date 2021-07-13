Правоохранители закрыли дело о пропаганде наркотиков в клипах Моргенштерна

Полицейские в Москве прекратили административное производство в отношении рэпера Алишера Моргенштерна по делу о пропаганде наркотиков в четырех видеоклипах на его песни.

Музыкант избежал судебного разбирательства после соответствующей проверки. Ее проводил отдел по контролю за оборотом наркотиков.

Ранее Моргенштерн подал жалобу на решение Зюзинского районного суда на 100 тыс. рублей по делу о пропаганде наркотиков в клипах рэпера. Под подозрение в пропаганде попали клипы на песни "Розовое вино — 2" и Family.