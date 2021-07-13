Гидрометцентр призвал россиян готовиться к "махровой" жаре на следующей неделе

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет Европейскую часть России и Дальний Восток на следующей неделе.

По словам специалиста, на карте погоды территория Европейской части России окрашена махрово-красным цветом. Он подчеркнул, что температура воздуха превысит традиционные показатели на восемь-девять градусов.

Вильфанд отметил, что на Дальнем Востоке температура тоже достигает очень высоких значений. Однако в Западной Сибири, на востоке Уральского федерального округа и на западе Красноярского края температура ожидается ниже нормы на четыре-шесть градусов, добавил синоптик.

Сайт 360tv.ru ранее передавал, что в Москве спрогнозировали рекордную жару. Об этом жителей столицы предупредил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.