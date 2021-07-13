Зеленский пожаловался на разные взгляды с Меркель по "Северному потоку — 2"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об итогах встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая проходила в Берлине.

Украинский лидер сообщил, что его мнение по "Северному потоку — 2" отличается от позиции Меркель по этому вопросу. Однако Зеленский выразил надежду на получение определенных гарантий безопасности в случае запуска проекта. Эту тему он планирует обсудить на предстоящей встрече с президентом США Джо Байденом и канцлером ФРГ, которая пройдет 15 июля.

"Это также очень важно, и после этой встречи мы получим, скажем так, их предложения по гарантиям безопасности для Украины", — сказал он.

Президент добавил, что Украина не должна понести потери после запуска "СП-2".