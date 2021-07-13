Лукашенко отметил поддержку России в условиях санкций Запада

Белоруссии удалось выстоять в условиях западных санкций благодаря сохраненным экономическим связям с Россией. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко.

Он отметил, что российская и белорусская экономики очень тесно связаны. Белоруссии удалось сохранить свою промышленность, а в некоторых направлениях даже увеличить товарооборот. Все это получилось благодаря инвестициям Москвы, подчеркнул глава страны.

"Мы работаем на своих рынках, как это и было издревле, можно сказать, и благодаря этому, что мы не порвали вот эти связи, нам удается в это сложное, очень сложное время как-то карабкаться в экономике", — заявил Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

В данный момент Минск старается принять все необходимые меры по диверсификации внешней торговли. Связь с Западом у Белоруссии всегда была слабой, поэтому они не играли особую роль в экономике страны, уточнил президент республики.