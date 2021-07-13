Гривач: Украина снова создает геополитическую истерию вокруг «СП-2»

Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель вновь попытался создать вокруг строительства газопровода «Северный поток — 2» «геополитическую и милитаристскую истерию». Об этом «Политике Сегодня» рассказал заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.

Так эксперт отреагировал на предложение украинского лидера обсудить проект в формате «нормандской четверки», поскольку его запуск якобы несет «потенциальную угрозу безопасности в регионе».

«Понятно, что эти вопросы вообще никак не связаны. Урегулирование внутреннего конфликта на Украине, где Россия, Франция и Германия в "нормандском формате" выступают как сторонние гаранты этого процесса и двусторонний российско-европейский газопровод, который уже практически достроен и скоро будет введен, в котором участвуют пять крупнейших европейских энергетических компаний — это разные истории. Насколько я понимаю, они [Украина] уже пытаются изобрести какие-то критические поводы втыкания палок в колеса этому проекту, так как все обычные методы уже фактически провалились», – поделился мнением эксперт.

Кроме того, Гривач считает, что Зеленский ведет себя крайне нагло, требуя у Германии компенсацию за экономические потери в случае ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2». В частности, украинский лидер хочет актуализировать переговоры о продлении срока транзитного соглашения, который истекает в 2024 году.

При этом вопрос с дальнейшими поставками украинского газа можно решить без манипуляций, убежден собеседник «ПС». Для этого достаточно выполнить два условия: обеспечить надежность и выгоду покупателям, а также не создавать российскому топливу дополнительную дискриминацию на европейском рынке.

energystate.ru / Фонд национальной энергетической безопасности

«Я думаю, что объемы поставок трубопроводного газа могут серьезно вырасти в ближайшие годы и тем самым сделать украинский транзит достаточно востребованным без всяких условий. Но это должно происходить в рамках рыночных отношений, а не в том виде, в котором это пытается делать Украина — как политический и идеологический шантаж», – заключил Гривач.

Меркель, к слову, разделила опасения Украины, касающиеся дальнейшей судьбы ГТС, и пообещала поднять эту тему на предстоящей встрече с президентом США Джо Байденом. Это, по мнению эксперта ФНЭБ, является частью сложной «дипломатической игры» Германии в преддверии выборов в бундестаг и формирования нового кабинета министров.

Вместе с тем Гривач убежден, что независимо от того, какие изменения произойдут в коалиции ФРГ в сентябре, политика страны в отношении «Северного потока — 2» останется неизменной.

«Фундаментальный интерес Германии в том, чтобы газопровод был достроен и заработал для того, чтобы обеспечивать немецкую и европейскую экономики ликвидным и доступным энергетическим сырьем в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе. Ситуация такая, и она не изменится ни при каком правительстве Германии», – резюмировал специалист.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко экстренно прилетел в Санкт-Петербург для встречи с Владимиром Путиным.