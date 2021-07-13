Песков заявил о недопустимости изображения Гитлера на обложках книг

Публикация изображений Адольфа Гитлера на обложках книг недопустима по закону, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, если речь идет о справочной информации внутри, то это "другое дело", но на обложке размещать изображение Гитлера нельзя.

"Если на обложке какие-то большие, крупные изображения, то понятно, что такая популяризация естественно и абсолютно не нужна и недопустима по закону", — высказался представитель Кремля.

Ранее Российский книжный союз обратился к книжным магазинам с просьбой изъять из продажи издания, на обложке которых изображен Гитлер и другие нацистские лидеры, а также литературу, которая может нарушать закон о решающей роли СССР в разгроме нацистов, подписанный ранее президентом РФ Владимиром Путиным.