Песков опроверг информацию об отдельных подразделениях казачества в России

Казаков не будут собирать в отдельные подразделения. Они будут нести службу в рядах действующих органов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Было принято решение, что казаки будут действовать в составе Росгвардии. Членам подразделений выдадут оружие, и они начнут работать под руководством органа федерального управления, добавил Песков в беседе с журналистами.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею о включении казаков в региональные подразделения Росгвардии. С ней к главе государства обратился полпред в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.