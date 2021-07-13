УЕФА представил символическую сборную 16-го чемпионата Европы

Пресс-служба УЕФА опубликовала символическую сборную чемпионата Европы по футболу, который проходил с 11 июня по 11 июля.

Пять футболистов сборной Италии вошли в команду Евро-2020, представленную УЕФА. Это Джанлуиджи Доннарумма, Леонардо Бонуччи, Леонардо Спинаццола, Жоржиньо и Федерико Кьеза. Кроме того, в символической сборной Евро-2020 от УЕФА оказались Кайл Уокер, Гарри Магуайр, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Педри, Ромелу Лукаку, а также Рахим Стерлинг.

Континентальное первенство завершилось финальным матчем Италии и Англии. Подопечные Роберто Манчини одержали победу в серии пенальти.