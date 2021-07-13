Кто у «СП-2» хозяин? Украинцы обсуждают унижения Зеленского в Берлине

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил итоги встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая прошла 12 июля в Берлине. По его словам, сторонам удалось развернуто поговорить о «важных вещах».

«Я в целом удовлетворен нашей встречей, она была неожиданно долгой, действительно более четырех часов. Она состоялась из двух частей. Часть первая — тет-а-тет, мы обсуждали некоторые вопросы важные, а потом уже проговорили в принципе повестку нашей встречи», — отметил Зеленский.

Украинский лидер рассказал, что на переговорах с Меркель он поднял ряд ключевых для Киева вопросов: строительство газопровода «Северный поток — 2», урегулирование ситуации в Донбассе в рамках «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия и Украина) и реформы на Украине, включая деолигархизацию.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Впрочем, экспертное сообщество на родине Зеленского неоднозначно восприняло итоги украино-германского саммита. Некоторые назвали прошедшую встречу с Меркель и другим высшим руководством ФРГ настоящим успехом, напомнив, что Зеленский неоднократно добивался аудиенции у мировых лидеров, но безуспешно.

В конце июня президент России Владимир Путин открыто заявил, что не видит смысла встречаться с Зеленским, поскольку тот отдал Украину под полное внешнее управление Запада. Однако Путин пояснил, что не отказывается от такого рода переговоров — было бы, что обсуждать.

«Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Отчасти — в Берлине и в Париже. Ну о чем разговаривать? <…> Но я не отказываюсь от встреч подобного рода. Надо только понять, о чем говорить» — отметил президент.

Global Look Press / Kremlin Pool

Кроме того, о готовности принять Зеленского в Вашингтоне не раз заявлял и американский лидер Джо Байден, однако никаких определенных действий от Белого дома до сих пор не последовало. В этой связи поездка в Берлин стала для Зеленского своеобразным «глотком свежего воздуха».

Совсем другое дело — содержание прошедших переговоров. Эксперты обратили внимание, что Меркель так и не дала Украине никаких гарантий, в том числе, и относительно компенсации после запуска «СП-2».

«Ангела Меркель: “Мы видим, что Украина побаивается “Северного потока — 2”, и я планирую обсудить этот вопрос с Байденом во время визита в США”. Еще раз: канцлер Германии, стоя в трех метрах от президента Украины, заявляет, что будет обсуждать страхи Украины… с президентом США. Могла б уже прямо на лицо Зеленскому помочиться. Чего уж там», — был категоричен одесский журналист Юрий Ткачев.

Федеральное агентство новостей / Федеральное агентство новостей

Еще одним «провалом» Зеленского на германском направлении называют срыв его встречи с министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр. В офисе украинского президента заявили, что никаких переговоров вообще не планировалось, однако немецкие СМИ утверждают обратное. Якобы отменили их по инициативе Киева из-за бесперспективности.

«Нетрудно догадаться, о чем пошла бы речь: Киев давно и настойчиво добивается согласия Берлина на закупку немецких — хотя бы оборонительных — вооружений для украинской армии, но вынужден довольствоваться двустволками для охотников и спортивными пистолетами. <…> Когда же в ходе согласования деталей визита стало ясно, что Берлин на это не пойдет, вести переговоры в немецком министерстве обороны стало излишним делом», — цитирует издание «Страна.ua» мнение «Немецкой волны».

Версию подтверждает и тот факт, что вопреки изначальным замыслам глава Минобороны Украины Андрей Таран не полетел в Берлин вместе с Зеленским.